Відмова у реєстрації фізичної особи - підприємця платником єдиного податку (Личаківське управління) Суспільство | 11-07-2019, 18:27 0 82 Працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено тренінг серед платників податків району щодо причини у відмові в реєстрації фізичної особи- підприємця платником єдиного податку.



Працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено тренінг серед платників податків району щодо причини у відмові в реєстрації фізичної особи- підприємця платником єдиного податку.

Так згідно з пп. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили.

Відтак на даній зустрічі працівники фіскальної служби звернули увагу платників податків на тому, що однією з підстав для контролюючих органів при прийнятті рішення про відмову у реєстрації фізичної особи - підприємця платником єдиного податку є наявність у такого платника податків податкового боргу зі сплати податків та зборів, за якими визначені грошові зобов'язання, в тому числі, які не пов'язані із здійсненням господарської діяльності. Також було повідомлено, що контролюючий орган може анулювати реєстрацію платником єдиного податку шляхом виключення з Реєстру платників єдиного податку за своїм рішенням у разі наявності у платника єдиного податку податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (п. п. 3 п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України). Таке виключення з Реєстру платників єдиного податку здійснюється в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.

Кожен платник податків може отримати інформацію про наявність податкового боргу за допомогою електронних сервісів ДФС України, які розташовані на головній сторінці веб-порталу ДФС або в «Електронному кабінеті», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua.

