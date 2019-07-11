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Власникам об’єктів нерухомості слід повідомляти фіскальний орган про зміну податкової адреси (місця реєстрації)

Суспільство | 11-07-2019, 18:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Власникам об’єктів нерухомості слід повідомляти фіскальний орган про зміну податкової адреси (місця реєстрації)
Нещодавно в приміщенні Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області було проведено тренінг з платниками податків району на тему «Зміна податкової адреси власників об’єктів нерухомості».
Нещодавно в приміщенні Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області було проведено тренінг з платниками податків району на тему «Зміна податкової адреси власників об’єктів нерухомості».
Так відповідно до норм Податкового кодексу України  власникам житлової та/або нежитлової нерухомості  обчислюється  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Податкові повідомлення – рішення про сплату суми податку  та відповідні платіжні  реквізити   надсилаються платнику за  місцем  його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня. Дані податкові повідомлення надсилаються  платнику за місцем реєстрації, яке знаходиться в інформаційних базах фіскальної служби, і внесене відповідно до даних громадян, коли вони  зверталися за отриманням  номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).
Працівники фіскальної служби звернули увагу присутніх на тому, що згідно з Податковим кодексом встановлено, що фізичні особи зобов’язані подавати відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків, в тому числі відомості щодо місця проживання (реєстрації). Тому відповідно, якщо  платник не повідомляє про зміну місця реєстрації – податкове повідомлення про сплату податку  надсилається на стару адресу. В такому випадку платник податку не отримує податкове повідомлення, не ознайомлений з сумою податку, не сплачує її, виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна. 
На завершенні даної зустрічі, Личаківське управління наголошує, що громадяни – власники нерухомості, які змінили  місце реєстрації,  повинні повідомити про такі зміни орган фіскальної служби за новим місцем реєстрації та одночасно провести звірку щодо об’єктів нерухомості шляхом надання документів на право власності.
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