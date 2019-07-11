Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року Суспільство | 11-07-2019, 18:34 0 79 Сьогодні, 11 липня, сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про продовження до 2022 року дії Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб».







Це означає, що одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. учасники бойових дій зможуть отримувати ще до 2022 року, а не 2020, як передбачалося раніше. Загалом на фінансування цієї програми з міського бюджету передбачено 610 млн. грн. (у 2016 році — це 10 млн. грн.; а упродовж 2017−2022 років — це по 100 млн. грн. щорічно). Зауважимо, що цю допомогу за час дії програми уже надано 2 404 бійцям. На ці виплати з міського бюджету скерували 240,4 млн. грн.



Як пояснили в управлінні соціального захисту ЛМР, на сьогодні Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій прийняв 4700 заяв від учасників бойових дій в районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (АТО/ООС). Упродовж дії Програми (2016 рік — червень 2019 року) громадською комісією із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій розглянуто 2584 заяви (55% від загальної кількості). Таким чином, 2116 заяв потребує розгляду, прийняття Комісією рішення та, відповідно, за наявності правових підстав, — фінансування. Водночас, на розгляд Комісії продовжують надходити звернення, зокрема, від учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО у 2014 році.



Тому, враховуючи те, що до завершення Програми залишається не розглянутими майже 2200 заяв учасників АТО/ООС, є необхідність продовження дії Програми. Крім того, серед учасників АТО/ООС побутує думка, що частина з них не зможе отримати до закінчення 2020 року належну їм матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань.



Додамо, що окрім цієї одноразової допомоги в розмірі 100 тис. грн., у Львові для соціальної підтримки воїнів АТО / ООС запровадили чимало інших соціальних програм. Загалом на соціальні допомоги бійцям з міського бюджету Львова у 2018 році передбачено 108,7 млн. грн.