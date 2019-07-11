   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 11/07/2019 Сесія затвердила види та перелік місць (локацій) для вигулу собак у м. Львові...>> Місто у межах своєї компетенції робить все для забезпечення проведення виборчого процесу, обов’язок формування ДВК мають окружні виборчі комісії...>> Львівська міська рада підтримала петицію про облаштування парку Архангела Михаїла...>> Депутати не підтримали створення муніципального мистецького простору на пл. Ринок, 42...>> Новації законодавства!...>> У напівпричепі з мінеральною ватою митники виявили понад півтори тонни меблевої фурнітури...>> Внесено зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету Львова на 2019 рік...>> Львівська міська рада співфінансуватиме відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет...>> Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року...>> На сесії ЛМР затвердили програму організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2019...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року

Суспільство | 11-07-2019, 18:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Сьогодні, 11 липня, сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про продовження до 2022 року дії Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб».



Це означає, що одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. учасники бойових дій зможуть отримувати ще до 2022 року, а не 2020, як передбачалося раніше. Загалом на фінансування цієї програми з міського бюджету передбачено 610 млн. грн. (у 2016 році — це 10 млн. грн.; а упродовж 2017−2022 років — це по 100 млн. грн. щорічно). Зауважимо, що цю допомогу за час дії програми уже надано 2 404 бійцям. На ці виплати з міського бюджету скерували 240,4 млн. грн.

Як пояснили в управлінні соціального захисту ЛМР, на сьогодні Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій прийняв 4700 заяв від учасників бойових дій в районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (АТО/ООС). Упродовж дії Програми (2016 рік — червень 2019 року) громадською комісією із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій розглянуто 2584 заяви (55% від загальної кількості). Таким чином, 2116 заяв потребує розгляду, прийняття Комісією рішення та, відповідно, за наявності правових підстав, — фінансування. Водночас, на розгляд Комісії продовжують надходити звернення, зокрема, від учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО у 2014 році.

Тому, враховуючи те, що до завершення Програми залишається не розглянутими майже 2200 заяв учасників АТО/ООС, є необхідність продовження дії Програми. Крім того, серед учасників АТО/ООС побутує думка, що частина з них не зможе отримати до закінчення 2020 року належну їм матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Додамо, що окрім цієї одноразової допомоги в розмірі 100 тис. грн., у Львові для соціальної підтримки воїнів АТО / ООС запровадили чимало інших соціальних програм. Загалом на соціальні допомоги бійцям з міського бюджету Львова у 2018 році передбачено 108,7 млн. грн.
   Новини по темі: Суспільство
Новації законодавства!...
11-07-2019, 20:04  >>> 
У напівпричепі з мінеральною ватою митники виявили понад півтори тонни меблевої фурнітури...
11-07-2019, 18:38  >>> 
Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року...
11-07-2019, 18:34  >>> 
Власникам об’єктів нерухомості слід повідомляти фіскальний орган про зміну податкової адреси (місця реєстрації)...
11-07-2019, 18:29  >>> 
Відмова у реєстрації фізичної особи - підприємця платником єдиного податку (Личаківське управління)...
11-07-2019, 18:27  >>> 
На 36,5 % зменшилась кількість податкових перевірок на Львівщині...
11-07-2019, 13:49  >>> 
Формування лісів майбутнього...
11-07-2019, 13:37  >>> 
   АктуальноАктуально
Офіційний курс: гривня значно зміцнилася...
09-07-2019, 09:35  >>> 
Гривня зміцнилася вище психологічної позначки...
05-07-2019, 09:39  >>> 
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
   ПолітикаПолітика
Данилюк підтвердив претензії на посаду прем'єр-міністра...
08-07-2019, 07:13  >>> 
ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори...
03-07-2019, 07:02  >>> 
ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо...
03-07-2019, 06:58  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Новації законодавства!...
11-07-2019, 20:04  >>> 
У напівпричепі з мінеральною ватою митники виявили понад півтори тонни меблевої фурнітури...
11-07-2019, 18:38  >>> 
Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року...
11-07-2019, 18:34  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 
Музей народної архітектури і побуту реставрує 8 експонатів...
04-07-2019, 16:19  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:09 Сесія затвердила види та перелік місць (локацій) для вигулу собак у м. Львові
20:08 Місто у межах своєї компетенції робить все для забезпечення проведення виборчого процесу, обов’язок формування ДВК мають окружні виборчі комісії
20:07 Львівська міська рада підтримала петицію про облаштування парку Архангела Михаїла
20:07 Депутати не підтримали створення муніципального мистецького простору на пл. Ринок, 42
20:04 Новації законодавства!
18:38 У напівпричепі з мінеральною ватою митники виявили понад півтори тонни меблевої фурнітури
18:35 Внесено зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету Львова на 2019 рік
18:34 Львівська міська рада співфінансуватиме відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет
18:34 Допомогу в розмірі 100 тис грн бійці АТО / ООС зможуть отримувати ще до 2022 року
18:33 На сесії ЛМР затвердили програму організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2019

   Анонси
У Львові в Urban бібліотеці відбудеться виставка-майстерня «Дай нам побачити»...
10-07-2019, 15:55  >>> 
Ніч у Львові 2019: у Львівській філармонії влаштують вечір танго...
09-07-2019, 18:10  >>> 
Цього тижня львів’ян запрошують на NewCarsFest 2019...
08-07-2019, 16:56  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования