У напівпричепі з мінеральною ватою митники виявили понад півтори тонни меблевої фурнітури Суспільство | 11-07-2019, 18:38 0 81 У пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» смугою руху «червоний коридор» в напрямку «в’їзд в Україну» в’їхав транспортний засіб під керуванням водія, 1981 року народження, ФОП (Львівська обл.)





У пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» смугою руху «червоний коридор» в напрямку «в’їзд в Україну» в’їхав транспортний засіб під керуванням водія, 1981 року народження, ФОП (Львівська обл.)

У вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, згідно з товаросупровідними документами, містилося понад 7 тонн мінеральної вати. Відправником товару зазначено одну з польських фірм, а одержувачем – київську, вартість товару вказано понад 2,5 тис. євро. Під час візуального огляду митного забезпечення було виявлено механічне втручання чи пошкодження пломби. У зв’язку з цим було оглянуто товар, що містився у вантажному відсіку напівпричепа і виявлено, окрім зазначеного, 1520 кг меблевої фурнітури, яку не вказано у товаросупровідних документах. Зокрема ручки, кріплення, завіси тощо.

Під час усного опитування водій зізнався, що він особисто завантажив меблеву фурнітуру після опломбування вантажного відсіку автомобіля митними органами Республіки Польщі. Водночас він не вжив заходів для перевірки правдивості зазначених відомостей, або в разі неможливості такої перевірки не вніс відповідного запису, що стосується кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, до міжнародної автомобільної накладної.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та його кількості.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. За попередніми даними його вартість понад 100 тис. грн. Справу скерують до суду.



