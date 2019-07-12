Адвокат: Суд дозволив Кузьміну балотуватись до ВР Суспільство | 12-07-2019, 07:29 0 89 Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.



Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.



Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у facebook.



"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.



Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він.