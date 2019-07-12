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Адвокат: Суд дозволив Кузьміну балотуватись до ВР
|Суспільство | 12-07-2019, 07:29
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|Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.
Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.
Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у facebook.
"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.
Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він.
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