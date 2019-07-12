Влада Вроцлава перервала марш націоналістів за антиукраїнські гасла Суспільство | 12-07-2019, 09:46 0 192 Десятки націоналістів влаштували марш напередодні у Вроцлаві, який припинила міська влада через розпалювання ненависті до українців.



Десятки націоналістів влаштували марш напередодні у Вроцлаві, який припинила міська влада через розпалювання ненависті до українців.

Про це пише Wyborcza.pl.

Метою маршу було "вшанування пам'яті чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, ​​а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі".

Вcя акція була в такому дусі, тож місто вирішило зупинити її через менш ніж годину від початку. О 19:45 зустріч панів Яцека Мендляра та Зєлінського припинила делегація міста, перед яким відбулося подвійне попередження організатора та учасників.

"Наші родичі померли, і ця жінка затикає нам рота, тому що бандерівців називаємо українцями, а яка є правда?" - вигукнув Мендляр, коли делегований містом представник оголосив про припинення маршу на річницю Волинської трагедії.

Під час маршу націоналістів були словесні образи влади і поліції, офіцерам довелося оточити місцевих урядовців. Понад сто учасників акції не виконали наказ поліції. Марш був організований колишнім священиком Яцеком Мендляром і одним з лідерів хуліганів Романом Зєлінським.



Поліцейські не застосовували силу. Рішення про наступні кроки зроблять після аналізу записів маршу.

