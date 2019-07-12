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Влада Вроцлава перервала марш націоналістів за антиукраїнські гасла
|Суспільство | 12-07-2019, 09:46
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|Десятки націоналістів влаштували марш напередодні у Вроцлаві, який припинила міська влада через розпалювання ненависті до українців.
Десятки націоналістів влаштували марш напередодні у Вроцлаві, який припинила міська влада через розпалювання ненависті до українців.
Про це пише Wyborcza.pl.
Метою маршу було "вшанування пам'яті чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі".
Вcя акція була в такому дусі, тож місто вирішило зупинити її через менш ніж годину від початку. О 19:45 зустріч панів Яцека Мендляра та Зєлінського припинила делегація міста, перед яким відбулося подвійне попередження організатора та учасників.
"Наші родичі померли, і ця жінка затикає нам рота, тому що бандерівців називаємо українцями, а яка є правда?" - вигукнув Мендляр, коли делегований містом представник оголосив про припинення маршу на річницю Волинської трагедії.
Під час маршу націоналістів були словесні образи влади і поліції, офіцерам довелося оточити місцевих урядовців. Понад сто учасників акції не виконали наказ поліції. Марш був організований колишнім священиком Яцеком Мендляром і одним з лідерів хуліганів Романом Зєлінським.
Поліцейські не застосовували силу. Рішення про наступні кроки зроблять після аналізу записів маршу.
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