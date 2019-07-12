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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Курс валют: гривня знижується другий день поспіль
|Суспільство | 12-07-2019, 09:49
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|Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,12 гривні (на 11 липня - 28,83 гривні).
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