Курс валют: гривня знижується другий день поспіль Суспільство | 12-07-2019, 09:49 0 120 Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок



Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,12 гривні (на 11 липня - 28,83 гривні).