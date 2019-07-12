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У Києві закрили 5 станцій метро: пасажир на колії
|Суспільство | 12-07-2019, 09:50
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|П’ять станцій на синій гілці столичного метро – "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра" – зачинені через потрапляння пасажира на колію.
П’ять станцій на синій гілці столичного метро – "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра" – зачинені через потрапляння пасажира на колію.
Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.
Надзвичайна подія сталася на станції "Оболонь".
Про причини падіння людини та про її стан не повідомляється.
"Рух на синій гілці [здійснюється] від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа"", - підсумували у прес-службі метро.
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