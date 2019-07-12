У Києві закрили 5 станцій метро: пасажир на колії Суспільство | 12-07-2019, 09:50 0 106 П’ять станцій на синій гілці столичного метро – "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра" – зачинені через потрапляння пасажира на колію.



П’ять станцій на синій гілці столичного метро – "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра" – зачинені через потрапляння пасажира на колію.



Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.



Надзвичайна подія сталася на станції "Оболонь".



Про причини падіння людини та про її стан не повідомляється.



"Рух на синій гілці [здійснюється] від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа"", - підсумували у прес-службі метро.