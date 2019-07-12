Іноземець направлявся в Україну з шаблями Суспільство | 12-07-2019, 12:39 0 95 На українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону виявили три шаблі в автомобілі громадянина Польщі.





На українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону виявили три шаблі в автомобілі громадянина Польщі.

66-річний іноземець прибув з Польщі в пункт пропуску «Краківець» на автомобілі «Опель» польської реєстрації. Під час прикордонно-митного оформлення правоохоронці звернули увагу на загорнуті у тканину предмети, що знаходились в багажному відділенні автівки.

В середині підозрілого згортку було виявлено три шаблі із середньою довжиною лез близько 90 см. та товщиною 4,5 мм. Водій зазначив, що начебто не знав порядку переміщення таких предметів через кордон. Однак чоловік, ймовірно, розраховував оминути ретельну перевірку, обравши для оформлення смугу руху «зелений коридор».

По факту виявлення предметів, зовні схожих на холодну зброю, повідомлено співробітників Національної поліції. Шаблі правоохоронці вилучили для подальшого експертного дослідження.



