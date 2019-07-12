Львів стане частиною всеукраїнського мотопробігу за єдність держави Суспільство | 12-07-2019, 12:41 0 90 Група українських мотоциклістів виступила з ініціативою проведення третього мотопробігу за єдність України. Він пройде через 31 місто країни, серед яких є і Львів. Мотопробіг стартуватиме 15 липня о 10.00 год. з Театральної площі Ужгорода та фінішуватиме 23 липня 2019 року у місті Одеса. Байкери проїдуть через 31 місто і майже всі обласні центри України.



У вівторок, 16 липня, о 9.00 год. мотопробіг Єдності збирається у Львові, біля Оперного театру.



Завдання акції — демонстрація територіальної цілісності Української держави та єдності її багатонаціонального суспільства.



Під час мотопробігу учасники використовуватимуть державні прапори України, прапори міст, районів та областей.



Відповідальна особа у Львівській області — Дударєв Олег, 0976689088.