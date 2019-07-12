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Львів стане частиною всеукраїнського мотопробігу за єдність держави

Суспільство | 12-07-2019, 12:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 90 90    
Група українських мотоциклістів виступила з ініціативою проведення третього мотопробігу за єдність України. Він пройде через 31 місто країни, серед яких є і Львів. Мотопробіг стартуватиме 15 липня о 10.00 год. з Театральної площі Ужгорода та фінішуватиме 23 липня 2019 року у місті Одеса. Байкери проїдуть через 31 місто і майже всі обласні центри України.

У вівторок, 16 липня, о 9.00 год. мотопробіг Єдності збирається у Львові, біля Оперного театру.

Завдання акції — демонстрація територіальної цілісності Української держави та єдності її багатонаціонального суспільства.

Під час мотопробігу учасники використовуватимуть державні прапори України, прапори міст, районів та областей.

Відповідальна особа у Львівській області — Дударєв Олег, 0976689088.
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