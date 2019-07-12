Василь Поїзд провів свою першу нараду у стінах Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 12-07-2019, 12:44 0 96 Директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України Василь Поїзд вже на Закарпатті.



Директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України Василь Поїзд вже на Закарпатті. Напередодні, 11 липня 2019 року, він, як виконуючий обов’язки начальника Закарпатської митниці ДФС, провів першу робочу нараду з працівниками очоленого відомства.

Насамперед фахівець зауважив, що тільки спільними зусиллями та злагодженими діями вдасться досягти високого результату, яке вимагає як суспільство, так і президент.

За його словами, першим завданням, яке стоїть перед Закарпатською митницею зараз, це якісна протидія контрабанді та митним правопорушенням у рамках чинного законодавства, налагодження якісного та швидкого митного оформлення товарів, на що Василь Поїзд звернув увагу начальників усіх митних постів Закарпатської митниці. Також він запевнив присутніх, що буде прискіпливо слідкувати за належним виконанням своїх службових обов’язків співробітниками митниці. Серед іншого, одним із пріоритетів нового керівника стане розвиток інфраструктури, встановлення сканерів, будівництво під’їзних шляхів та реконструкція митних пунктів пропуску.

Відтак персонал митниці поінформували про відповідальність за пропозицію, обіцянку або одержання неправомірної вигоди.

До слова, наказ ДФС покладання на Василя Поїзда виконання обов’язків начальника Закарпатської митниці ДФС датований 9 липнем 2019 року. У своїй заяві голова ДФС Олександр Власов аргументував це рішення готовністю ДФС до практичної реалізації Указу Президента України «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».



