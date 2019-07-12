Резервісти Десантно-штурмових військ відточують майстерність Суспільство | 12-07-2019, 18:12 0 15 На Львівщині, відбувся перший Чемпіонат зі швидкісної тактичної стрільби за участі військовослужбовців резерву Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



На Львівщині, відбувся перший Чемпіонат зі швидкісної тактичної стрільби за участі військовослужбовців резерву Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Спортивне дійство відбулося поблизу села Сапіжанка, Кам’янко-Бузького району на базі спортивно-стрілецького комплексу ССК «Карабін», що був створений за участі та сприяння воїнів-десантників – учасників Антитерористичної операції.

У своєму зверненні до учасників голова Ради резервістів ДШВ, офіцер резерву 80 окремої десантно-штурмової бригади капітан Володимир Ратушняк привітав побратимів із початком змагань та ознайомив присутніх з програмою Чемпіонату та представив інструкторів ССК «Карабін». «Наша зустріч є унікальною в тому сенсі, що вперше помірятися своїми силами зібралися представники, власне, оперативного резерву військових частин. Такого в Україні ще не було. Сподіваюся, що боротьба буде запеклою, тож бажаю усім витримки та влучних пострілів».

Перед заліковими етапами з командами було проведено низку занять з дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, правил та прийомів стрільби. Зокрема, військовослужбовці поуправлялися в приготуванні до стрільби – прийняття правильного положення для стрільби та заряджання зброї; виконання пострілу – установлення прицілу та перевідника на потрібний вид вогню, прицілювання, спуск курка та утримання зброї при стрільбі; припинення стрільби (повне та тимчасове) з різних положень тощо. Також поновили навички ведення стрільби на час із різних положень, ознайомилися з прийомами швидкісного перезаряджання зброї, методикою усунення затримок під час ведення вогню.

Як розповів голова Ради резервістів Збройних Сил України молодший лейтенант Тарас Ткалич, який разом із побратимом та заступником молодшим лейтенантом Мирославом Гаєм також брав участь в Чемпіонаті наразі багато громадян перебувають в оперативному резерві, але не всі знаходять можливість постійно підтримувати свої стрілецькі навички на гідному рівні.

Це проблема і ми над нею працюємо. Не перший рік виступаємо за те, аби громадяни укладали контракти на проходження служби в резерві безпосередньо з командирами військових частин у яких вони служили. Такий підхід дозволяє резервістам знати своїх командирів, побратимів, своє штатне озброєння та військову техніку. За потреби проходити допідготовку безпосередньо на місці.

Змагання дозволили не лише згадати отримані під час бойових дій навички, але й напрацювати пропозиції щодо більш широкого залучення резервістів до військового вишколу. Як це виглядатиме практично – подумаємо, але точно знаємо, що спортивні змагання такого формату проводитимемо і в подальшому, – наголосив молодший лейтенант Тарас Ткалич.

Варто зазначити, що усі вогневі вправи, які виконували учасники Чемпіонату відповідали новому Курсу стрільб для армійських підрозділів: мішені розміщувалися на різних відстанях по глибині та по фронту, було задіяно легкоброньовану техніку та манекени. Всі навчальні місця організатори підготували таким чином аби учасники продемонстрували найкращі якості свої якості – стресострійкість, швидкість та точності влучення у ціль із будь-якого положення. Не обходилося і без штрафів – штрафні бали нараховуються за підказки, невлучну стрільбу, порушення правил поводження зі зброєю тощо.

У підсумку перше місце в особистому заліку посів представник 25-ї одшбр. В командному заліку першість виборола команда 81 одшбр, друге 25-ї бригади, третє – 80-ї бригади.

Вітаючи учасників першого Чемпіонату зі швидкісної тактичної стрільби серед військовослужбовців оперативного резерву Десантно-штурмових військ заступник командира 80 окремої десантно-штурмової бригади підполковник Олег Баляс подякував присутнім за волю до перемоги та зазначив, що такі зустрічі вкрай необхідні для підтримання професійної майстерності. Також подякував представникам спортивно-стрілецького комплексу ССК «Карабін» за якісну роботу та вручив подяки від командування частини.



