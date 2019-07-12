У першому півріччі товарообіг у зоні діяльності Львівської митниці становив майже 70 млрд грн Суспільство | 12-07-2019, 18:13 0 14 У зоні діяльності Львівської митниці ДФС зовнішньоекономічну діяльність у січні-червні 2019 року провадили понад 4 тис. суб’єктів господарювання.



У зоні діяльності Львівської митниці ДФС зовнішньоекономічну діяльність у січні-червні 2019 року провадили понад 4 тис. суб’єктів господарювання. За цей період вони здійснили митне оформлення товарів на суму майже 68,9 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму понад 46,6 млрд. грн, експортовано – на майже 22,3 млрд. грн, що становить відповідно 67,7% (імпорт) та 32,3% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року цей обсяг збільшився на 10,0%, причому об’єми імпорту збільшились на 14,3%, а експорту – на 1,8%.

Імпорт та експорт товарів у зону діяльності Львівської митниці у січні-червні 2019 року здійснювався переважно з таких країн, як Польща, Німеччина,Чехія.

Імпортували переважно легкові автомобілі, проводи ізольовані, Шкіра із шкур ВРХ, обладнання для буріння ґрунту, експортували – проводи ізольовані, меблі та їх частини, олію соняшникову.

