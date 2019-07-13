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У Буській ДЮСШ після реконструкції відкрили плавальний басейн

Суспільство | 12-07-2019, 18:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    
У Буській ДЮСШ після реконструкції відкрили плавальний басейнСьогодні, 12 липня, у м. Буськ Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин взяли участь в урочистому відкритті після реконструкції плавального басейну Буської дитячо-юнацької спортивної школи.

Як наголосив Олександр Ганущин у вітальному слові, цей сучасний басейн у Буську додасть здоров’я і гарного настрою всім мешканцям міста. «Далі за підтримки Міністерства молоді та спорту України ми очікуємо появу надсучасних басейнів у Червонограді, Бродах і Давидівській ОТГ», - сказав очільник облради.

Опісля відбувся чин благословення басейну.

Варто зауважити, що під час капітального ремонту споруди повністю замінили аварійне перекриття басейну, демонтували частину аварійної кладки конструкції стіни, підсилили фундамент, замінили віконні блоки на металопластикові, здійснили утеплення зовнішніх конструкцій стін басейну, влаштували якісне покриття з керамічної облицювальної плитки у ванні басейну та навколо неї, встановили нову енергозберігаючу систему опалення.

Додамо, що кошторисна вартість об’єкту – 12,15 млн грн. У 2018 році профінансовано 4,32 млн грн, з яких 3 млн грн – кошти ДФРР, 500 тис грн – кошти обласного бюджету, 819 тис грн – кошти місцевих бюджетів.

Роботи проводила підрядна організація ТзОВ «Пласт».
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