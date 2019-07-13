Керівництво ГУ ДФС Закарпаття привітало бухгалтерів найсумлінніших підприємств області Суспільство | 12-07-2019, 18:21 0 95 В Ужгороді керівництво ГУ ДФС у Закарпатській області долучилось до привітань бухгалтерів та аудиторів з нагоди їхнього професійного свята, яке відзначають в Україні 16 липня.

В Ужгороді керівництво ГУ ДФС у Закарпатській області долучилось до привітань бухгалтерів та аудиторів з нагоди їхнього професійного свята, яке відзначають в Україні 16 липня.

У зустрічі, яка проходила в «Ужгородському прес-клубі», взяли участь Ярослав Галас, заступник голови Закарпатської ОДА, Юрій Сакалош – заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області, Марта Волощук – голова Закарпатського територіального відділення Асоціації платників податків України АППУ, Юлія Кілару – голова Закарпатського територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», Ярослав Голубка, голова Закарпатського територіального відділення, член ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України та бухгалтери й аудитори найсумлінніших підприємств Закарпаття.

З привітаннями та словами вдячності до бухгалтерів звернулися всі учасники заходу. За словами Юрія Сакалоша, бухгалтерська справа та робота з фінансовими документами та ведення бухгалтерії віднімає колосальну кількість сил і часу, однак у ринкових умовах попит на бухгалтерські послуги збільшується, а вимоги до їх якості – зростають.

– Від імені Головного управління ДФС у Закарпатській області і всіх його працівників прийміть щиру вдячність за щоденну сумлінну працю і вірність професійному обов’язку. Дякуємо, вам за наполегливість та службу на благо нашої економіки, за те, що, дотримуючись закону, працюєте в правовому полі і стаєте прикладом для інших. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги, – наголосив Юрій Сакалош. Також заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області відзначив головних бухгалтерів підприємств області подяками за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня бухгалтера та аудитора.

Марта Волощук – одна з ініціаторів події, вітаючи присутніх з професійним святом, також зауважила, що високий рівень фахівців-бухгалтерів закарпатських підприємств підтверджується здобуттям такими підприємствами звання «Сумлінних платників податків», як на регіональному, так і на загальноукраїнському рівні.

Варто зазначити, що свою історію День бухгалтера розпочав з 16 липня 1999 року, коли Президент України підписав Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Появою цього професійного свята враховано значний внесок працівників бухгалтерських служб, а зараз і аудиторів, у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій.



