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Четверо львівських гандболісток зіграють на чемпіонаті Європи
|Суспільство | 12-07-2019, 18:29
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|Четверо гандболісток львівської «Галичанки» зіграють на чемпіонаті Європи U-19. Це — воротарка Вікторія Салтанюк та польові гравці Юлія Головко, Діана Дмитришин, Валентина Фроляк.
Молодіжне Євро-2019 (ІІ дивізіон) стартує вже завтра, 13 липня. Змагання відбуватимуться до 21 липня. Суперниці українок по групі — Боснія, Польща, Фінляндія, Ізраїль.
Склад молодіжної збірної України (U-19) на чемпіонат Європи-2019:
Воротарі:
Жакліна МІРКОВИЧ, Чехія
Теа ЧІКОВАНІ «Карпати»
Вікторія САЛТАНЮК «Галичанка»
Ліві крайні:
Юлія ГОЛОВКО «Галичанка»
Ольга МАКАРЕНКО «Карпати»
Праві крайні:
Діана ДМИТРИШИН «Галичанка»
Мілана ШУКАЛЬ «Карпати»
Задня лінія:
Анна ДЯБЛО «Дніпрянка»
Ірина ПАВЛИК «Дніпрянка»
Зоряна ПТАШИНСЬКА «Вікторія-Берестьє», Білорусь
Наталія ШИПЛЯК «Карпати»
Анастасія КАЛИГІНА «Дніпрянка»
Катерина ВАЛОВА «Вікторія-Берестьє», Білорусь
Валентина ФРОЛЯК «Галичанка»
Лінійні:
Софія ПИХАЙЛЕНКО ДЮІ, Кривий Ріг
Катерина КУПЧАК «Карпати»
Головний тренер — Борис ЧИЖОВ
Тренер — Валерій ВОЙНАЛОВИЧ
Тренер — Олександр ДУДКО
Лікар — Олександр ФУРМАНЕЦЬ
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