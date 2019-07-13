Четверо львівських гандболісток зіграють на чемпіонаті Європи Суспільство | 12-07-2019, 18:29 0 114 Четверо гандболісток львівської «Галичанки» зіграють на чемпіонаті Європи U-19. Це — воротарка Вікторія Салтанюк та польові гравці Юлія Головко, Діана Дмитришин, Валентина Фроляк.



Молодіжне Євро-2019 (ІІ дивізіон) стартує вже завтра, 13 липня. Змагання відбуватимуться до 21 липня. Суперниці українок по групі — Боснія, Польща, Фінляндія, Ізраїль.



Склад молодіжної збірної України (U-19) на чемпіонат Європи-2019:



Воротарі:



Жакліна МІРКОВИЧ, Чехія



Теа ЧІКОВАНІ «Карпати»



Вікторія САЛТАНЮК «Галичанка»



Ліві крайні:



Юлія ГОЛОВКО «Галичанка»



Ольга МАКАРЕНКО «Карпати»



Праві крайні:



Діана ДМИТРИШИН «Галичанка»



Мілана ШУКАЛЬ «Карпати»



Задня лінія:



Анна ДЯБЛО «Дніпрянка»



Ірина ПАВЛИК «Дніпрянка»



Зоряна ПТАШИНСЬКА «Вікторія-Берестьє», Білорусь



Наталія ШИПЛЯК «Карпати»



Анастасія КАЛИГІНА «Дніпрянка»



Катерина ВАЛОВА «Вікторія-Берестьє», Білорусь



Валентина ФРОЛЯК «Галичанка»



Лінійні:



Софія ПИХАЙЛЕНКО ДЮІ, Кривий Ріг



Катерина КУПЧАК «Карпати»



Головний тренер — Борис ЧИЖОВ



Тренер — Валерій ВОЙНАЛОВИЧ



Тренер — Олександр ДУДКО



Лікар — Олександр ФУРМАНЕЦЬ