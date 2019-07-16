Стали відомі деталі смертельного ДТП за участю глави осередку "Слуги народу" Суспільство | 15-07-2019, 07:02 0 93 У поліції Полтавської області розповіли деталі ДТП за участі глави осередку "Слуги народу" Олексія Сердюкова, у результаті якої загинула одна людина.

У поліції Полтавської області розповіли деталі ДТП за участі глави осередку "Слуги народу" Олексія Сердюкова, у результаті якої загинула одна людина.



Про це повідомляє "Укрінформ".



Сердюков підтвердив, що був за кермом "Тойота Корола".



За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу - водій не впорався з керуванням та врізався у ВАЗ-21099.



Зазначається, що результаті аварії Toyota згоріла, а 5 осіб, серед яких 12-річна дитина, отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажирка ВАЗ 1980 р.н. від травм померла в реанімації.



Прес-служба Управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА попередньо повідомляла, що за кермом Toyota перебувала жінка.



Пізніше начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв пояснив, що в момент зіткнення Toyota загорілася, і очевидці витягли постраждалих з автомобіля.



За його словами, коли прибула на місце події слідчо-оперативна група, одразу встановити, хто сидів за кермом, було неможливо.

В автомобілі Toyota, окрім Сердюкова, перебувала Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для "Трибуни" та "Зміста".



Голова осередку "Слуги народу" написав у Facebook, що "у нього перелом тазу, а Олена - у тяжкому стані".



Нагадаємо:



Глава полтавського осередку партії "Слуга народу" Олексій Сердюков заявив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

Аварія сталася 13 липня.