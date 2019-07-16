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На Донбасі бойовики змусили місцевого жителя йти через заміноване поле
|Суспільство | 15-07-2019, 07:06
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|На Донбасі бойовики незаконних збройних формувань змусили мирного жителя йти замінованою територією.
На Донбасі бойовики незаконних збройних формувань змусили мирного жителя йти замінованою територією.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"13 липня увечері громадянин України, житель Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх указівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в повідомленні на штабу ООС.
Відомо, що цивільна особа не постраждала і наразі допущена до підконтрольних українським військовослужбовцям позицій.
У штабі ООС заявили, що це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення.
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