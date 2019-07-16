Парубій розповів про "сенсорну кнопку" для боротьби з кнопкодавством Суспільство | 15-07-2019, 07:11 0 101 У Верховній Раді найближчим часом планують встановити спеціальну "сенсорну кнопку", яка не дозволить народним депутатам голосувати за своїх колег.



У Верховній Раді найближчим часом планують встановити спеціальну "сенсорну кнопку", яка не дозволить народним депутатам голосувати за своїх колег.



Про це в ефірі 5 каналу заявив голова парламенту Андрій Парубій, повідомляє Ліга.



За його словами, апарату Верховної Ради вже доручили вирішити всі технічні питання для цього. Парубій сподівається, що переобладнання встигнуть закінчити до початку роботи "нової" Ради.



"Я сподіваюся, що апарат знайде всі необхідні механізми, в той період, коли не буде сесії - між 11 липня і першим засіданням нового скликання", - сказав спікер ВР.



Нагадаємо:



21 червня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект проти кнопкодавів.

Раніше Адміністрація президента повідомляла про підготовку законопроектів про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і про відповідальність парламентарів за прогули засідань.