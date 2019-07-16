Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року - ЗМІ Суспільство | 15-07-2019, 07:16 0 108 Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.



Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.



Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.



Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.



Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.