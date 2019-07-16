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Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року - ЗМІ
|Суспільство | 15-07-2019, 07:16
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|Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.
Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.
Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.
Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.
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