Цього тижня ситуація має прояснитися – Безсмертний про повернення у Мінський процес Суспільство | 15-07-2019, 07:18 0 104 Політик і дипломат Роман Безсмертний, який указом президента повернувся у політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, розповів, яким бачить подальшу роботу у складі переговорників.



Про це він повідомив на сторінці у Facebook.



"Цього тижня ситуація має проясниться, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", – написав Безсмертний.



Він додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.



Окремо зазначив, що необхідно створити структуру – "координуючий орган", яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.