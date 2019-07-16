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Цього тижня ситуація має прояснитися – Безсмертний про повернення у Мінський процес
|Суспільство | 15-07-2019, 07:18
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|Політик і дипломат Роман Безсмертний, який указом президента повернувся у політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, розповів, яким бачить подальшу роботу у складі переговорників.
Про це він повідомив на сторінці у Facebook.
"Цього тижня ситуація має проясниться, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", – написав Безсмертний.
Він додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.
Окремо зазначив, що необхідно створити структуру – "координуючий орган", яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.
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