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В результаті сутичок футбольних фанатів у Франції затримали 250 людей
|Суспільство | 15-07-2019, 09:38
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|Після проходження Алжиру до фіналу Кубка африканських націй по всій Франції в ніч на понеділок було неспокійно.
Після проходження Алжиру до фіналу Кубка африканських націй по всій Франції в ніч на понеділок було неспокійно.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Повідомляється, що здебільшого на вулицях міст панував святковий настрій, однак подекуди дійшло і до сутичок з правоохоронними органами.
Так, у Марселі сутички тривали і в перші години понеділка. Футбольні фанати палили шини, сміття, пускали феєрверки. Крім того, група фанатів закидала ракетами, пляшками і камінням правоохоронців, які охороняли будівлю місцевої ради.
У Парижі поліція була змушена застосувати сльозогінний газ до натовпу, в якому футбольні фанати змішалися з туристами, що прийшли подивитися на святковий салют до Дня взяття Бастилії.
Про постраждалих в результаті заворушень не повідомляється.
Всього по Франції в ніч на понеділок затримали близько 250 учасників безладів.
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