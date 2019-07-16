В результаті сутичок футбольних фанатів у Франції затримали 250 людей Суспільство | 15-07-2019, 09:38 0 98 Після проходження Алжиру до фіналу Кубка африканських націй по всій Франції в ніч на понеділок було неспокійно.



Після проходження Алжиру до фіналу Кубка африканських націй по всій Франції в ніч на понеділок було неспокійно.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.



Повідомляється, що здебільшого на вулицях міст панував святковий настрій, однак подекуди дійшло і до сутичок з правоохоронними органами.



Так, у Марселі сутички тривали і в перші години понеділка. Футбольні фанати палили шини, сміття, пускали феєрверки. Крім того, група фанатів закидала ракетами, пляшками і камінням правоохоронців, які охороняли будівлю місцевої ради.



У Парижі поліція була змушена застосувати сльозогінний газ до натовпу, в якому футбольні фанати змішалися з туристами, що прийшли подивитися на святковий салют до Дня взяття Бастилії.



Про постраждалих в результаті заворушень не повідомляється.



Всього по Франції в ніч на понеділок затримали близько 250 учасників безладів.