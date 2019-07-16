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"Слуга народу" заявила, що винуватець смертельної ДТП – не її член
|Суспільство | 15-07-2019, 09:39
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|Партія "Слуга народу" заперечує, що винуватець аварії на дорозі Полтава – Диканька Олексій Сердюков входить до її лав.
Партія "Слуга народу" заперечує, що винуватець аварії на дорозі Полтава – Диканька Олексій Сердюков входить до її лав.
"Офіційно: Олексій Сердюков не є очільником осередку партії "Слуга Народу" у Полтаві, також він не є членом партії", – заявила партія у Facebook.
"Будьте уважні та довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", – попросили в партії президента Володимира Зеленського.
Раніше бізнесмен Олексій Сердюков написав, що 13 липня спричинив ДТП: при обгоні на "Тойоті" зіткнувся з машиною ВАЗ, пасажирка якої загинула, а її чоловік та донька у лікарні. Супутниця Сердюкова теж у лікарні.
ЗМІ назвали Олексія Сердюкова керівником полтавського осередку партії "Слуга народу".
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