"Слуга народу" заявила, що винуватець смертельної ДТП – не її член Суспільство | 15-07-2019, 09:39 0 103 Партія "Слуга народу" заперечує, що винуватець аварії на дорозі Полтава – Диканька Олексій Сердюков входить до її лав.



Партія "Слуга народу" заперечує, що винуватець аварії на дорозі Полтава – Диканька Олексій Сердюков входить до її лав.



"Офіційно: Олексій Сердюков не є очільником осередку партії "Слуга Народу" у Полтаві, також він не є членом партії", – заявила партія у Facebook.



"Будьте уважні та довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", – попросили в партії президента Володимира Зеленського.



Раніше бізнесмен Олексій Сердюков написав, що 13 липня спричинив ДТП: при обгоні на "Тойоті" зіткнувся з машиною ВАЗ, пасажирка якої загинула, а її чоловік та донька у лікарні. Супутниця Сердюкова теж у лікарні.



ЗМІ назвали Олексія Сердюкова керівником полтавського осередку партії "Слуга народу".