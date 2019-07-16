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Гривня починає тиждень зі зміцнення
|Суспільство | 15-07-2019, 09:40
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|Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 12 липня - 29,12 гривні).
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