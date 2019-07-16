Гривня починає тиждень зі зміцнення Суспільство | 15-07-2019, 09:40 0 113 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки.



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 12 липня - 29,12 гривні).