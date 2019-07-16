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Німецький експорт до Росії знову виріс, незважаючи на санкції
|Суспільство | 15-07-2019, 09:41
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|Незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Москви, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли.
Незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Москви, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
У 2018 році німецькі компанії продали в Росію товарів на загальну суму 25,9 млрд євро - більше ніж на 130 млн євро вище, ніж роком раніше.
Показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації", - вказується в документі.
У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році - 35,8 млрд євро. Після введення європейських санкцій в липні 2014 року цей показник поступово знижувався і склав 21,6 млрд євро в 2016 році. У 2017 році німецький експорт в РФ знову почав зростати.
У червні Євросоюз в черговий раз - до 31 січня 2020 року - продовжив економічні санкції щодо "специфічних секторів російської економіки". Спочатку штрафні заходи були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.
Обмежувальні заходи ЄС в галузі економіки стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.
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