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ДП "Славський лісгосп": місце відпочинку “Над річкою”
|Суспільство | 15-07-2019, 13:07
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|Славський держлісгосп один з найперспективніших регіонів не тільки Львівщини, але й усієї України
У сучасних умовах взаємодії людини і природи, виникає необхідність у всебічному використанні природних багатств для задоволення суспільних потреб, організації особливого виду природокористування − історичного, рекреаційного та туристичного.
Славський держлісгосп один з найперспективніших регіонів не тільки Львівщини, але й усієї України. Все більше зростає кількість відвідувачів даної території, рекреаційна діяльність лісгоспу займає одне з пріоритетних напрямів його роботи, тому для громадського відпочинку підприємством побудовано цілий ряд альтанок та прокладено лісівничо-туристичні маршрути.
З початку року підприємством побудовано для любителів активного відпочинку притулок туриста в Рожанському лісництві, на перетині кількох туристичних шляхів, на г.Чорна Рипа (1285 м.н.р.м.) де зустрічаються Львівська, Закарпатська та Івано_Франківська області. Пам`яті борцям за волю України обблагороджено місце поховання наших героїв та надали йому естетичний вигляд, до місця поховання було прокладено лісівничо-історичний маршрут на г. Кіндрат. Також було прокладено лісівничо-пізнавальний маршрут (5002) на г.Магура (1362 м.н.р.м.), яка розділяє Львівську та Івано-Франківську область, до вершини ведуть вказівники, а сама вершина зустрічає нас синьо-жовтим прапором та інформаційними знаками.
Лісгосп продовжує створювати місця відпочинку і цього разу в Опорецькому лісництві було влаштовано місце відпочинку “Над річкою”, де побудовано альтанку розміром 5*4 м., з чудовою панорамою гірських пейзажів, встановлено інформаційні аншлаги та облаштовано місце для вогнища. Місце відпочинку було освячене 1 липня о.Василем, настоятилем храму с.Тухля та о.Андрієм настоятилем храму смт.Славсько.
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