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8 іноземців та один українець «штурмували» кордон і в пунктах пропуску і поза ними

Суспільство | 15-07-2019, 13:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    
Цими вихідними прикордонники затримали чотирьох «мандрівників», які планували незаконно перетнути кордон пішки та човном, і ще п’ятьох, що використовували підроблені та чужі документи.

Усі виявлені правопрушники відповідатимуть перед судом за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Двох громадян Іраку та Туреччини затримали правоохоронці неподалік пункту пропуску «Краківець». Наряд помітив «шукачів кращої долі» біля прикордонних інженерних споруд. Один іноземець із собою документів не мав, втім сказав, що він з Туреччини. Інший, 33-річний громадянин Іраку, пред’явив паспорт, виданий державними органами Великобританії.
Ще двох мандрівників затримали прикордонники Ізмаїльського загону на Дунаї. Наряд виявив плавзасіб неподалік острову Великий Далер. Двоє громадян Румунії, які знаходились на човні, пояснили, що захопились рибальством і не помітили як зайшли у внутрішні води України.
У залізничному пункті пропуску «Мостиська», під час паспортного контролю пасажирів потягу «Львів-Вроцлав», прикордонники затримали турка, який видавав себе за громадянина Болгарії. Чоловік надав для перевірки підроблені закордонний та ID паспорти Болгарії. Під час бесіди з’ясувалось, що подорожній болгарською мовою не володіє, а підроблені документи завчасно придбав, аби дістатись країн ЄС. Згодом чоловік пред’явив і свою справжню турецьку ID-картку.
У пункті пропуску «Шегині» співробітники прикордонного відомства затримали українця, який під час паспортного контролю послугувався чужим документом. 48-річний львів’янин спробував видати себе за іншого громадянина. Прикордонники виявили розбіжності під час ідентифікації особи та затримали порушника.
А громадянка Польщі вирішила потрапити в Україну за паспортом своєї матері. Жінка їхала «фольксвагеном» через пункт пропуску «Ягодині-авто».
Крім того, в пункті пропуску «Рава-Руська» виявлено двох громадян В’єтнаму, які їхали як пасажири легковиком «Хюндай». Під час заходів прикордонного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності їх документів. Згодом співробітники Львівського загону встановили, що відмітки Головного управління Державної Міграційної служби України в Одеській області про видачу посвідки на постійне проживання на території України цих чоловіків підроблені.
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