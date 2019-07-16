Реєструємо РРО через Електронний кабінет Суспільство | 15-07-2019, 18:25 0 145 Головне управління ДФС у Закарпатській області звертає особливу увагу суб'єктів господарювання.



Головне управління ДФС у Закарпатській області звертає особливу увагу суб'єктів господарювання на те, що для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до фіскального органу за основним місцем обліку заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО.

Реєстраційну заяву за даною формою суб'єкт господарювання може подати через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/

У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету необхідно створити документ - Заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО» та внести всі необхідні дані.

При цьому, вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється виключно після проходження он-лайн ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису.

