|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 128 мільйонів гривень надійшло акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на Львівщині
|Суспільство | 15-07-2019, 18:26
| 0 148
|
|У червні 2019 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 23 101,5 тис. гривень.
Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області у червні 2019 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 23 101,5 тис. гривень.
За січень-червень 2019 року до місцевого бюджету надійшло акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 127 808,8 тис.гривень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися...
|16-07-2019, 09:39
| >>>
|Збірна України з пляжного футболу не поїде в Москву...
|16-07-2019, 09:37
| >>>
|Війна на сході: 17 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув, троє поранені...
|16-07-2019, 07:47
| >>>
|Гройсман: Ціни на газ в Україні мають знижуватися, бо вони впали у Європі...
|16-07-2019, 07:04
| >>>
|США і Росія поговорять про нову угоду щодо контролю над озброєннями...
|16-07-2019, 07:03
| >>>
|Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією...
|16-07-2019, 07:02
| >>>
|На танкері в Індійському океані виявили тіло українського моряка...
|16-07-2019, 07:01
| >>>
|