Майже 128 мільйонів гривень надійшло акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на Львівщині Суспільство | 15-07-2019, 18:26 0 148 У червні 2019 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 23 101,5 тис. гривень.



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області у червні 2019 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 23 101,5 тис. гривень.

За січень-червень 2019 року до місцевого бюджету надійшло акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 127 808,8 тис.гривень.



