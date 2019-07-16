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ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ДО МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРИБУЛИ 12 ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
|Суспільство | 15-07-2019, 18:29
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|12 офіцерів, випускників Національної академії Держприкордонслужби України ім. Богдана Хмельницького поповнили цьогоріч ряди Мукачівського прикордонного загону.
12 офіцерів, випускників Національної академії Держприкордонслужби України ім. Богдана Хмельницького поповнили цьогоріч ряди Мукачівського прикордонного загону.
Молодих лейтенантів вже призначено на первинні офіцерські посади у підрозділах охорони кордону. Сьогодні випускників представили колективу, після чого ознайомили із специфікою охорони кордону на ділянках, де вже невдовзі розпочнуть свою кар'єру новоприбулі офіцери.
По завершенню організаційних заходів лейтенанти відвідали Мукачівський замок Паланок де їх ознайомили з історичним минулим краю.
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