Синоптики застерігають про високу та надзвичайну пожежну небезпеки на 17 — 18 липня Суспільство | 15-07-2019, 18:32 0 149 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на більшій частині міста Львова та області упродовж 17 — 18 липня очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека. Львівська міська рада закликає усіх суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях.



Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!



До слова, з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.