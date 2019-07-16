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Синоптики застерігають про високу та надзвичайну пожежну небезпеки на 17 — 18 липня
|Суспільство | 15-07-2019, 18:32
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на більшій частині міста Львова та області упродовж 17 — 18 липня очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека. Львівська міська рада закликає усіх суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях.
Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!
До слова, з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.
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