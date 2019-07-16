Терміни поетапного запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового Суспільство | 15-07-2019, 18:33 0 168 Так, протягом 15 календарних днів (з 01 до 15 липня включно) здійснюється формування обсягу залишку пального для перенесення з діючої до 1 липня системи до нової та реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування, складених до 30 червня 2019 року. Термін реєстрації таких акцизних накладних/розрахунків коригування спливає 15 липня 2019 року.





Так, протягом 15 календарних днів (з 01 до 15 липня включно) здійснюється формування обсягу залишку пального для перенесення з діючої до 1 липня системи до нової та реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування, складених до 30 червня 2019 року. Термін реєстрації таких акцизних накладних/розрахунків коригування спливає 15 липня 2019 року.

Розподіл обсягів залишку пального/спирту етилового між акцизними складами для формування ліміту пального/спирту етилового, на який платник може складати акцизні накладні проводиться:

- з 16 до 20 липня 2019 року (включно) – реєстрація першого примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами;

- з 16 до 22 липня 2019 року (включно) – реєстрація другого примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами.

Рекомендована форма акцизних накладних та розрахунків коригування для складання цих документів на операції з реалізації пального та спирту етилового розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/aktsizniy-podatok--rekomendovani-formi.

