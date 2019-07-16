На Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув український військовослужбовець Суспільство | 16-07-2019, 07:00 0 88 Від поранень, отриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями в районі Авдіївки, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.



Від поранень, отриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями в районі Авдіївки, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



"15 липня, від поранень отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.