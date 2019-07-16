На танкері в Індійському океані виявили тіло українського моряка Суспільство | 16-07-2019, 07:01 0 89 На борту танкера GAS AEGEAN під ліберійським прапором в Індійському океані, біля північного заходу півострова Індостан, екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків.



На борту танкера GAS AEGEAN під ліберійським прапором в Індійському океані, біля північного заходу півострова Індостан, екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків.



Про це повідомляє Фонд допомоги морякам "Ассоль".



Один із загиблих - 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один - 39-річний моряк з Росії.



Судно, яке прямує з Франції в Східну Індію, після цього змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки. Тіла моряків відправили на експертизу.



За непідтвердженими даними, напередодні чоловіки розпивали спирт, який раніше вони взяли в госпіталі. Причини трагедії належить встановити слідству.