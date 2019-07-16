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Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією
|Суспільство | 16-07-2019, 07:02
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|Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір спільно з Росією займатися виробництвом систем протиракетної оборони С-400.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір спільно з Росією займатися виробництвом систем протиракетної оборони С-400.
Про це пише DW.
Як заявив Ердоган, спільне виробництво з РФ є "метою" Туреччини. Крім того, президент Туреччини повідомив, що поставки закуплених у Росії C-400 повинні завершитися до квітня 2020 року. За даними міністерства оборони в Анкарі, за останні дні прибуло 9 літаків з комплектуючими для систем ПРО.
Нагадаємо:
Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.
У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.
Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.
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