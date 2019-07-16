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США і Росія поговорять про нову угоду щодо контролю над озброєннями
|Суспільство | 16-07-2019, 07:03
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|Представники США і Росії в середу зустрінуться в Женеві, щоб обговорити ідею нової угоди про обмеження ядерної зброї, учасником якої в майбутньому може стати і Китай.
Про це заявили високопоставлені представники американської адміністрації, пише Голос Америки.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над озброєннями, що поширюється на всі види ядерної зброї. Він уже обговорював цю тему окремо з російським президентом Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.
Китай на даний момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.
За словами анонімних джерел в адміністрації, американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. У делегацію також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів і Агентства з національної безпеки.
Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
"Ми вважаємо, що - постукаємо по дереву - ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", - сказало одне з джерел, перерахувавши довгу серію інцидентів, які ускладнили російсько-американські відносини за останній рік.
"Я говорю "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо лише одного інциденту, щоб все зірвалося", - додав він.
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