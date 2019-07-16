Збірна України з пляжного футболу не поїде в Москву Суспільство | 16-07-2019, 09:37 0 40 Збірна України з пляжного футболу не приїде в Москву на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу.



Збірна України з пляжного футболу не приїде в Москву на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу.



Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Асоціацію пляжного футболу України.



"Збірна України не приїде на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу в Москві. Це рішення Федерації футболу України", – повідомили російському агентству в асоціації.



Турнір пройде з 19 по 27 липня в московському спорткомплексі "Лужники".



Збірна України мала зіграти у групі D разом з іспанцями, азербайджанцями і латвійцями.



Як зазначає Sportarena.com, Україна в результаті пропустить чемпіонат світу, який пройде в Парагваї з 21 листопада до 1 грудня.



Нагадаємо:



У березні 2018 року міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не беруть участь у змаганнях, які проходять на території Росії.