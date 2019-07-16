Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися Суспільство | 16-07-2019, 09:39 0 42 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,00 гривні (на 15 липня - 28,98 гривні).