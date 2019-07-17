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Цигарки в колесі – невдалий сховок для переміщення через Закарпатську митницю
|Суспільство | 16-07-2019, 14:37
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|Вкотре працівники Закарпатської митниці ДФС припиняють спробу переміщення тютюнових виробів у запасних колесах до транспортних засобів.
Вкотре працівники Закарпатської митниці ДФС припиняють спробу переміщення тютюнових виробів у запасних колесах до транспортних засобів.
Так, сьогодні, на пункт пропуску «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС смугою «зелений коридор» заїхав «Mercedes-Benz 124», з румунською реєстрацією, під керуванням громадянина Угорщини. Для митного контролю водій подав паспорт громадянина та реєстраційний документ на транспортний засіб.
Враховуючи результати аналізу ризиків, транспортний засіб було виведено із «зеленого коридору» в «червоний коридор» для проведення поглибленого огляду.
Перед початком проведення огляду митники опитали іноземця, чи не перевозить він товарів та предметів заборонених або обмежених до вивезення з митної території України, а також прихованих від митного контролю. Громадянин зазначив, що нічого з вище переліченого в нього нема і ніяких протизаконних дій він не здійснює.
При проведенні поглибленого митного огляду, в запасному колесі до автомобіля, що знаходилось в багажному відсіку, було виявлено приховані 118 пачок цигарок торгівельної марки «JIN LING» без акцизних марок.
Іноземець пояснив, що тютюнові вироби придбав з метою перепродажу, купив і приховав їх в запасному колесі самостійно.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних вилучено цигарки та запасне колесо. Загальна вартість цигарок – 1475 грн, вартість колеса – 150 грн.
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