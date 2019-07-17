Незалежний аудит Суспільство | 16-07-2019, 14:40 0 94 Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ протягом досить тривалого періоду співпрацюють із партнерами з Європейського Союзу по поставці готової продукції в Європу.

Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ протягом досить тривалого періоду співпрацюють із партнерами з Європейського Союзу по поставці готової продукції в Європу. Це дає змогу нашим підприємствам розширювати свої можливості по реалізації та отримувати досить суттєві фінансові надходження.

Однак, європейці досить прискіпливо ставляться до походження продукції, що поставляється з України. З цією метою деякі європейські фірми проводять свій аудит наших лісогосподарських підприємств, незважаючи на те, що ми володіємо сертифікатом FSC.

Так, цього року фірмою «HAMBERGER» (Німеччина) за участю незалежного експерта Alain Paul (фірма «Holz. ConZert» (Німеччина)) провели аудит наших декількох лісогосподарських підприємств (ДП «Радехівське ЛМГ», ДП «Бродівське ЛГ» та ДП «Жовківське ЛГ») щодо правильності ведення лісогосподарських робіт та ланцюжка походження лісопродукії. Висновок аудиту – лісове господарство на наших підприємствах ведеться відповідно до усіх діючих законодавчих актів України та відповідає усім критеріям FSC.

У червні місяці концерн «MONDI» (Словаччина) один з найбільших виробників паперу в Європі провів аналогічний аудит ДП «Стрийське ЛГ». Аудит проводився протягом двох днів за участю незалежного аудитора Оборської Алли Едуардівної, представників концерну «MONDI»:

Denis Popov – центральний апарат концерну;

Marin Bartik – спеціаліст по аудитах заводу «MONDI» (м. Ружемберок);

Branislav Javor – cпеціаліст по постачанню сировини;

Michal Zak – аудитор фірми «SILVA-PRO».

Окрім того, в аудиті приймав участь представник FSC на Україні Павло Кравець.

Аудиторам були представлені усі документи, які вони просили показати. Безпосередньо у лісових масивах підприємства відвідали лісосіки, які уже завершені розробкою, лісосіки, які знаходяться в процесі розробки та відведені ще не розпочаті лісосіки.

Аудитори були задоволені тим, що побачили. Висновок – ведення лісового господарства відповідає усім діючим законодавчим актам України та відповідає усім критеріям FSC.

Проведення таких аудитів налаштовує наші підприємства на підтримання високої якості усіх лісогосподарських робіт. Окрім того, надає посил суспільству, що лісове господарство в області ведеться на належному рівні.



