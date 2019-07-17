Закарпатські митники вилучили в українця 48 літрів пива Суспільство | 16-07-2019, 14:42 0 102 В ході митного контролю транспортного засобу митники виявили 106 бляшаних банок пива, загальною місткістю 53 літри.





Громадянин України заїхав мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 519» на митний пост «Ужгород» і проходив митний контроль «червоним коридором». При усному опитуванні українець заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження при переміщенні через митний кордон України.

В ході митного контролю транспортного засобу митники виявили 106 бляшаних банок пива, загальною місткістю 53 літри.

Виявлені товари відносяться до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД. Українське митне законодавство забороняє ввозити громадянам для вільного обігу товари, що класифікуються в цих групах в будь-яких обсягах. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.

Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, 5 літрів пива пропущено через митний кордон України, 48 літрів вилучено до остаточного рішення суду.



