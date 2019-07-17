Майже 3 тисячі порушень митних правил виявлено митниками Львівщини за шість місяців 2019 року Суспільство | 16-07-2019, 14:43 0 94 У січні-червні 2019 року підрозділами Львівської митниці ДФС виявлено й припинено 2710 порушень митних правил



У січні-червні 2019 року підрозділами Львівської митниці ДФС виявлено й припинено 2710 порушень митних правил, вартість предметів правопорушень становить 43,8 млн. грн., з них із реально вилученими предметами ПМП – 740 на суму 31,8 млн. грн.

Кількість справ про ПМП в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 30,7%, вартість предметів правопорушень зменшилась на 67,2% (за аналогічний період минулого року заведено 3910 справ про ПМП вартістю 133,6 млн. грн.). Кількість справ, за якими встановлюється вартість – 142.

Характерними видами порушень митного законодавства впродовж звітного періоду були: на виїзд з України – переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю та недоставлення товарів, транспортних засобів до митного органу; на в’їзд в Україну – порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, недекларування товарів та недоставлення товарів, транспортних засобів до митного органу.

У звітному періоді структура предметів правопорушень, вилучених у справах про порушення митних правил (співвідношення до загальної кількості випадків вилучених предметів правопорушення) наступна: продовольчі товари – 30 %; тютюнові вироби – 5 %; промислові товари – 59 %; зброя – 3 %; транспортні засоби – 2 %, валюта – 1 %, дорогоцінні метали та каміння – 1 %, культурні цінності – 0 %.

Характерним товаром для незаконного вивезення з України до країн Європи залишаються тютюнові вироби. Впродовж поточного року виявлено 33 спроби незаконного переміщення через митний кордон України, вилучено 62 220 пачок сигарет (за аналогічний період 2018 року виявлено 110 спроб незаконного переміщення, вилучено 68 936 пачок сигарет). Традиційними місцями приховування сигарет залишаються конструктивні порожнини транспортних засобів, пустотілі порожнини коліс автомобіля, спеціально виготовлені тайники.

Впродовж січня-червня 2019 року припинено незаконне ввезення на митну територію України продуктів харчування, сільгосппродукції та товарів промислової групи на суму близько 21 млн. грн.

Здебільшого порушниками митних правил виступали фізичні особи. Стосовно посадових осіб суб’єктів господарювання у січні-червні 2019 року зафіксовано 69 митних правопорушень.

Крім того, за результатами проведених митницею заходів у січні-червні 2019 року митницею виявлено 70 діянь, що містять ознаки злочину, з яких: 2 - за ознаками ст. 201 ККУ та 7 - за ознаками ст. 305 ККУ направлено до УСБУ у Львівській області; 13 - за ознаками ст. 263 ККУ, 16 - за ознаками ст. 309 ККУ, 17 - за ознаками ст. 358 ККУ, 2 - за ознаками ст. 369 ККУ, 8 - за ознаками ст. 240 ККУ, 1 - за ознаками ст. 246 ККУ, 1 - за ознаками ст. 436 ККУ направлено до ГУНП у Львівській області; 3 - за ознаками ст. 204 ККУ направлено до ГУ ДФС у Львівській області. Впродовж аналогічного періоду минулого року митницею надіслано 94 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину.

Також варто зазначити, що станом на 30.06.2019 року запроваджено 23 справи про порушення митних правил, у яких предметом правопорушення були - зброя, частини до зброї, боєприпаси, спеціальні засоби захисту. Вилучено: ножів – 15 шт.; штик-ножів – 1 шт.; багнетів-ножів – 1 шт.; кортиків – 1 шт.; луків – 1 шт.; пневматичних револьверів – 1 шт.; мечів – 2 шт.; затворів до гвинтівки – 1 шт.; набоїв для пістолету – 32 шт.; набоїв для гладкоствольної зброї – 10 шт.; газових пістолетів – 1 шт.

У звітному періоді митницею розглянуто 2 237 справ про порушення митних правил. Сума штрафів накладених митницею, склала 29 708 485 грн. (за аналогічний період 2018 року накладено штрафів на суму 44 166 705 грн.). Стягнуто штрафів на суму 10 860 556 грн. (за аналогічний період 2018 року стягнуто штрафів на суму 12 236 152 грн.).

До суду для розгляду та прийняття рішення передано 725 справ про ПМП, у яких вартість предметів правопорушень склала 68 148 287,29 грн., застосовано конфіскацію на суму 63 275 410 грн., накладено штрафів на суму 61 596 502,81 грн., стягнуто штрафів на суму 1 904 718,49 грн.

За аналогічний період 2018 року до суду для розгляду та прийняття рішення передано 537 справи про ПМП, у яких вартість предметів правопорушень склала 98 587 896,66 грн., застосовано конфіскацію на суму 9 838 552 грн., накладено штрафів на суму 10 572 845,15 грн., стягнуто штрафів на суму 1 246 327,86 грн.

Передано органам ДВС конфіскованих за рішенням суду предметів правопорушень на суму 10 935 335,94 грн. Перераховано до Держбюджету: конфіскованої валюти 133 123,86 грн., конфіскованих цінностей на суму 2 769 961,94 грн., коштів від реалізації предметів правопорушень на суму 1 339 339,53 грн.

