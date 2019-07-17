Закарпатські митники знайшли у радіаторі авто 210 пачок цигарок Суспільство | 16-07-2019, 14:49 0 102 Закарпатські митники знайшли у радіаторі авто 210 пачок цигарок

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до Угорщини тютюнових виробів.



На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до Угорщини тютюнових виробів. Переміщував цигарки громадянин України на «Mercedes-Benz Vito108CDI».

Формою проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, працівники митниці транспортний засіб вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду. Відтак митники виявили приховані від митного контролю 210 пачок цигарок вітчизняного виробництва, з акцизними марками України. Тютюнові вироби знаходилися у радіаторі охолодження автомобіля, в спеціально виготовленому сховищі.

Вартість виявлених цигарок майже 7,5 тис. грн, вартість автомобіля – понад 90 тис. грн.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено до рішення суду

