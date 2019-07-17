З 6 міст України до Львова приїхали керівники та співробітники підрозділів міських рад, аби перейняти досвід роботи інспекторів з паркування Суспільство | 16-07-2019, 18:01 0 121 У Львові стартував навчально-практичний семінар для керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо організації роботи інспекторів з паркування. Представники з Ужгорода, Луцька, Северодонецька, Тернополя, Южного, Вінниці переймають досвід Львова у підготовці інспекторів з паркування до виконання службових обов’язків.



Програмою 3-ох денного навчально-практичного семінару передбачено:



 Ознайомити керівників та співробітників підрозділів міських рад щодо роботи з типовим інформаційним web-порталом;



 Обговорити окремі проблемні питання, які стосуються деяких аспектів роботи інспекторів з паркування;



 Провести практичні заняття з інспекторами з паркування на прикладі Управління безпеки міста Львівської міської ради.



«Семінар триває три дні. Ми надаємо учасникам повністю усю нормативну базу, даємо кожному місту пакет матеріалів, з якими ми працюємо: законодавча база, постанови, протоколи, зразки документів, зразки законодавчих актів, зразки ухвал, розповідаємо як в майбутньому будемо працювати по самостійній евакуації транспортних засобів, куди буде рухатися законодавство, які ми подали законодавчі акти до Верховної Ради.



У другий день семінару ми розглядатимемо можливості поєднання з відеонаглядом роботу інспекторів. Тому що у нас інспектори з паркування входять у комісію з безпеки дорожнього руху. Вони не тільки штрафують, а ще і радять, де краще змінити напрямок руху, де краще доставити якийсь знак, де навпаки змінити знак на інший.

На третій день семінару 10 представників будуть розділені з нашими інспекторами по вулицях, де вони спостерігатимуть як наші інспектори штрафують, як виписують протокол, як надсилають інформацію, як відбувається пошук по системі та ін.", — розповів Юрій Діль, начальник управління безпеки міста.



Нагадаємо, мета навчально-практичного семінару — підвищити професійну компетентність інспекторів з паркування, а саме з питань нормативно-правового забезпечення щодо запобігання порушень правил паркування мешканцями та гостями типового міста України, роботи з технічними засобами та інформаційним порталом.