Закарпатські митники вилучили товару з Китаю вартістю 1,5 млн грн Суспільство | 16-07-2019, 18:13 0 169 Під час проведення митного огляду працівники митниці виявили незаявлені в товаросупровідних документах 948 кг одягу з Китаю (жіночі сукні – 739, чоловічі светри – 209 кг), а також 10 коробок із запчастинами, вагою 413 кг.



Сьогодні, 16 липня 2019 року, на митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС прибув транспортний засіб з вантажем «косарки тракторні». Згідно з поданими товаросупровідними документами у транспортному засобі переміщувався вантаж вартістю 10 580 Євро. Продавець – італійське підприємство, а отримувач – українське підприємство з міста Одеси.

Під час проведення митного огляду працівники митниці виявили незаявлені в товаросупровідних документах 948 кг одягу з Китаю (жіночі сукні – 739, чоловічі светри – 209 кг), а також 10 коробок із запчастинами, вагою 413 кг. Загальна вага виявленого товару 1 тонна 361 кг та орієнтовна вартість 1,5 млн грн.

Водій пояснив, що на суміжній стороні, невідомі йому громадяни України, «піджаки», звернулися до нього з проханням перемістити вантаж через митний кордон, оскільки вони за останній день не спромоглися перемістити його на територію України. Відтак водій, вирішивши «підзаробити», помістив вантаж у транспортний засіб, яким керував та здійснив спробу перемістити його через митний кордон.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що для переміщення виявленого товару необхідно було залучити близько 50 громадян та від 8 до 10 транспортних засобів.

Крім того, варто зазначити, що протягом останньої доби на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС надано 40 карток відмови у митному оформленні громадянам, що переміщували вантаж у межах ст.374 Митного кодексу України.

Наразі водій надає письмове пояснення, ідентифікується виявлений товар та відповідно вживаються заходи щодо запровадження протоколу про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України.



