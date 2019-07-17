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У ЛКП «Лев» продовжено термін перетримки тварин та діє акція зі стерилізації

Суспільство | 16-07-2019, 18:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 145 145    
У Львівському комунальному підприємстві «Лев» завершився двомісячний карантин. З 15 липня роботу підприємства відновлено у повному обсязі: відлов, вакцинація, стерилізація тварин, прилаштування їх у нові родини, відновила прийом Перша комунальна ветеринарна клініка, а волонтери знову можуть вигулювати собак, які чекають свого прилаштування.

Також ЛКП «Лев» продовжує термін перетримки собак з 15 до 21 доби. Аби максимально збільшити шанси на прилаштування безпритульних собак у нові сім’ї, термін перебування їх на ЛКП «Лев» збільшено до 21 календарного дня.

«За цей час ми матимемо подовжений медичний нагляд за кожним собакою, більше часу для соціалізації тварин, завдяки роботі з кінологом та прогулянкам з волонтерами. Зміни вступили в дію з моменту завершення карантину», — пояснила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Упродовж 14 днів, з 17 до 31 липня, для усіх мешканців міста діятимуть соціальні ціни на перетримку, чіпування, стерилізацію та кастрацію собак та котів.
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