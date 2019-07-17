У США чекають продовження оборонних реформ в Україні Суспільство | 17-07-2019, 07:03 0 83 Виконуючій обов'язки міністра оборони США Марк Еспер заявив, що очікує від України продовження реформ у сфері безпеки.



Про це повідомляє Укрінформ.



У своїй промові Еспер підкреслив, що Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових можливостей, але потрібно зробити ще багато роботи.



"Якщо я буду затверджений головою Пентагону, я наголошуватиму на необхідності продовжувати військову підтримку України" - підкреслив Еспер.



Крім того, як зазначив в.о. міністра оборони США, для України важливо подолати корупцію, зокрема в оборонному секторі.



"Міністерство оборони США має позитивні сподівання від того, що президент Зеленський із самого початку взяв на себе зобов'язання продовжувати оборонні та антикорупційні реформи, які сприятимуть здатності України захищати її територіальну цілісність і підтримувати більш безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну державу", - заявив Еспер.