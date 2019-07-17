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Голова МВФ написала заяву про відставку
|Суспільство | 17-07-2019, 07:04
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|Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що подала у відставку.
Про це йдеться в її заяві, опублікованому на сайті Фонду.
"Я зустрілася з Виконавчою радою та підтвердила свою відставку з поста директора-розпорядника МВФ 12 вересня 2019 року. Тепер, коли мою кандидатуру висунули на посаду голови Європейського Центробанку, та це забере багато часу я прийняла це рішення в інтересах Фонду", - заявила Лагард.
Очільниця МВФ додала, що не буду виконувати обов'язки по роботі аж до самого відходу з Фонду.
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