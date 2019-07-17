Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок введення воєнного стану Суспільство | 17-07-2019, 07:06 0 92 Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.



Про це повідомляє офіційний сайт президента, передає Інтерфакс-Україна.



Так, положення доповнене пунктом 263, в якому йдеться, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службу без виключення зі списків особового складу.



Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями в районній, обласній військової адміністрації, затвердженими президентом України за поданням головнокомандувача ЗСУ.



Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу начальника Генштабу. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють в Генштаб ЗСУ.



За погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях і знову спрямовуються в його розпорядження у разі: припинення або скасування воєнного стану; завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; невиконання військовослужбовцем обов'язків на займаній посаді.



У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.



Після повернення в розпорядження Генштабу ЗСУ військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.



Крім цього, в розділі, де встановлені терміни вислуги при можливому "введення воєнного стану" для молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, дане формулювання замінена на "оголошення стану війни", і терміни вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни ".



Розділ про види посад і вимог при призначеннях на посаду доповнений тим, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщаються по службі по основній або спорідненою спеціальністю не тільки з урахуванням досвіду служби, а й "рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень і відповідності характеристикам посад , визначених Міністерством оборони України ".



При цьому з цього ж пункту видалена фраза про те, що "переміщення військовослужбовців по службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів".



Пункт про те, що після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються до військових частин, які направили на таку підготовку, доповнена тим, що курсанти навчальних частин з числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу , після закінчення курсу підготовки / перепідготовки / підвищення кваліфікації призначаються на посади згідно з отриманою військово-облікової спеціальності, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515 (Головне управління розвідки Міноборони України).