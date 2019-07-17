У США Палата представників засудила Трампа за расистські висловлювання Суспільство | 17-07-2019, 07:09 0 86 Палата представників США проголосувала за те, щоб символічно засудити президента Дональда Трампа за його висловлювання на адресу чотирьох жінок-конгресменок.



Про це повідомляє BBC.



Резолюція засудила расистські коментарі Трампа, що несли в собі ненависть до нових американців і афроамериканців.



У документі йдеться, що імміграція "визначила кожен етап американської історії". Демократи відзначили, що патріотизм визначається не расової або етнічної приналежністю ", а відданістю конституційним ідеалам, свободі і демократії".



Відразу після голосування представник Демократичної партії Ал Грін подав звернення з вимогами почати процедуру імпічменту президента Трампа, але її відмовилися розглядати.



Нагадаємо:



Говорячи про жінок-законодавців, що належать до Прогресивного крила Демократичної партії, Трамп закликав їх "повернутися" і допомогти виправити "заражені злочинністю" країни, з яких вони прибули.

На що одна з жінок назвала зауваження Трампа ксенофобськими, спрямованими на розкол країни і такими, що підтверджують його гасло "Зробимо Америку знову великою" насправді означає "Зробимо Америку знову білою".